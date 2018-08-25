أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة ستخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين وذلك وسط تدهور العلاقة مع القيادة الفلسطينية.

وقال مسؤول كبير بالوزارة دون ذكر تفاصيل،‭ ‬إن هذه الأموال التي كانت مقررة أصلا لبرامج في الضفة الغربية وغزة، ستخصص "لمشروعات ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى".

وأضاف المسؤول في بيان "قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي".

وأضاف "نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى".

وعند السؤال عن المناطق التي سيعاد توجيه هذه الأموال لها وما إذا كانت ستخصص لمشروعات فلسطينية أخرى قال مسؤول آخر بالخارجية الأمريكية‭ ‬"سنعمل مع الكونغرس لإعادة توجيه هذه الأموال لأولويات أخرى بالسياسة".