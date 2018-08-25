استقبل مستشفى محمد البشير بعين بسام صباح اليوم بمصلحة حفظ الجثث جثة فتاة حولت من طرف عناصر الحماية المدنية لبلدية الهاشمية من إحدى القرى التابعة لها إقليميا، وحسب ما علمته "الخبر" فإن جثة الفتاة قد وجدت مشنوقة بحبل مسند لأحد الأغصان بشجرة واقعة بالقرب من المنزل العائلي بقرية سيدي عبد القادر بإقليم بلدية الهاشمية 20 كلم جنوب مقر ولاية البويرة ، وأضاف ذات المصدر أن تحقيقا تم فتحه في القضية لتحديد الأسباب التي دفعت بفتاة في العقد الثاني من عمرها، إلى وضع حد لحياتها مساء أول أمس.