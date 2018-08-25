أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن بلاده تواجه أحد أصعب المؤامرات الأجنبية، لكن أتباع طريق الإمام الخميني يستطيعون إنقاذ الشعب والبلاد من هذه المؤامرة، حسب قوله.

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء المقربة من النظام الإيراني، فإن الرئيس روحاني قال في خطاب له اليوم، خلال مراسم تجديد العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الإسلامية، "إننا نقف جميعا إلى جنب بعضنا البعض وأن الهدف الكبير للثورة الإسلامية هو هدفنا جميعا، مضيفا أن الصمود أمام المؤامرات هو واجبنا جميعا ونستطيع تجاوز المشاكل عبر الوحدة والتكاتف."

وتابع روحاني، "لا يوجد لدينا أي شك فيما يخص انتصار هذا الشعب أمام العدو واستطعنا عبر الوحدة والتكاتف أن نفشل مساعي اللوبي الصهيوني في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، ومؤامرات أمريكا في مجلس الأمن الدولي، عبر إزالة اتهاماتهم لإيران لدى الرأي العام العالمي".

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، وإعادة الحظر مرة أخرى على تصدير السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

وسيمثل روحاني أمام البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، للرد على جملة من التساؤلات يعتزم النواب طرحها وتتعلق بشكل خاص بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد ولاسيما تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، أن "الرئيس روحاني سيحضر إلى المجلس للإجابة عن أسئلة النواب، وهذا بعد أن أمهله البرلمان شهرا للحضور".