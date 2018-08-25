عرف الملعب الجواري الملحق بالملعب الرئيسي 8ماي45 انفجارا قويا مساء اليوم السبت جراء تسرب للغاز بالوحدة المركزية للتسخين، وتسبب الأمر في تحطم كامل لغرف تغيير الملابس، أين ولد حالة من الفزع في أوساط سكان حي المعدومين الخمسة الذي يجاور الملحق مع تحطم زجاج واجهات الكثير من المنازل .

وتناثرت الحجارة ومخلفات الاسمنت لمسافة تزيد عن 150مترا إلى داخل العشب الاصطناعي للملعب.

ومن حسن الحظ أن الملعب لم يكن مستغلا من طرف اللاعبين من ذوي الفئات العمرية الصغرى التي عادة ما تتداول عليه طيلة اليوم.

وهرعت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان من اجل إطفاء النيران وغلق أنابيب الغاز.

من جهة أخرى تعرف مختلف هياكل مركب 8ماي 45حالة من التسيب بسبب عدم وجود مدير مسؤول عنه بعد تحويل المدير السابق نحو ولاية عين مليلة.

وهو ما جاء في العديد من التقارير التي أرسلتها إدارة وفاق سطيف إلى والي الولاية.