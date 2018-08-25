تعادل، اليوم، حامل لقب الدوري الانجليزي نادي مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 مع الصاعد الجديد للبريميرليغ نادي ولفرهامبتون واندرارز بملعب مولينو في الجولة الثالثة من البطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم.

تقدم بطل الدرجة الثانية في النتيجة بعد أن سجل المدافع ويلي بولي من ضربة رأس مثيرة للجدل في الدقيقة الـ57 لتظهر الإعادة التلفزيونية أنه ربما يكون في وضع تسلل وأن الكرة اصطدمت بذراعه.

وأدرك السيتي التعادل في الدقيقة 12 ، قبل أن يسيطر على مجريات اللقاء لكن من دون تسجيل هدف الفوز، كما أن القائم أنقذ الفريق المغرور في مناسبتين، ليستقر عداد السيتي عند 7 نقاط خلال 3 مباريات، فيما استحق ولفرهامبتون حصوله على النقطة الثانية.

وعلق غوارديولا عن لمسة اليد ضد بولي قائلا: "هذا ليس شأني. رابطة الدوري الممتاز ستقرر متى سيتم استخدام حكم الفيديو المساعد".

ودخل الجزائري رياض محرز أرضية الميدان في الدقيقة ال85 مكان رحيم سترلينغ.