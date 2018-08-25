تصدرت جمعية عين مليلة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس",مناصفة مع إتحاد الجوائر برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد أن فاز الأول على ضيفه وفاق سطيف بنتيجة هدف لصفر، فيما ظفر أبناء "سوسطارة" بالنقاط الثلاث للداربي العاصمي أمام نصر حسين داي بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من البطولة.

فيما يلي نتائج المباريات وترتيب الفرق :

نصر حسين داي - اتحاد الجزائر0-1

جمعية عين مليلة - وفاق سطيف1-0

دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر 0-1

مباريات لعبت يومي 17 و 18 أوت:

مولودية بجاية - شبيبة القبائل 1-1

اتحاد بلعباس - أولمبي المدية 1-2

شبيبة الساورة - مولودية وهران 2-0

أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة 0-0

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0-0

الترتيب نقاط لعب

1 . جمعية عين مليلة 6 2

--. اتحاد الجزائر 6 2

3. مولودية بجاية 4 2

--. شبيبة الساورة 4 2

--. مولودية الجزائر 4 2

6. وفاق سطيف 3 2

--. أولمبي المدية 3 2

8 . شبيبة القبائل 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو 2 2

12. نصر حسين داي 1 2

--. مولودية وهران 1 2

14. دفاع تاجنانت 0 2

--. اتحاد بلعباس 0 2

16. شباب بلوزداد ناقص 2 2

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.