حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت على بذل جهود مشتركة "لمكافحة الهجمات على الاقتصاد التركي" على خلفية النزاع المستمر مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان في بيان نشر بمناسبة الذكرى السنوية لمعركة ملاذكرد في عام 1071 إن "التزام وإصرار الأتراك هما الضمان المطلوب لمحاربة الهجمات على الاقتصاد التركي."

وشهدت المعركة التاريخية دحر الأتراك السلاجقة لجيش بيزنطي وفتح الأناضول للهيمنة التركية.

وقال أردوغان إن أكبر حماية لتركيا هي "إصرار شعبنا على حماية استقلاله وأرضه ومستقبله"ي مقارنا بين هذا النصر العسكري والخلاف الجاري مع الولايات المتحدة بسبب اعتقال رجل دين أمريكي في تركيا.

ورفضت محكمة تركية الأسبوع الماضي المطالبة بإطلاق سراح أندرو برونسون (50 عاما) المتهم بالتجسس.

وبعد رفض تركيا إطلاق سراح رجل الديني ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الألومنيوم والصلب التركية هدد بزيادة العقوبات التجارية.

وردت أنقرة بزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية من بينها السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ.

وانخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة حوالي 35 في المائة منذ بداية هذا العامي فيما سماه أردوغان "حربا اقتصادية" من الولايات المتحدة.