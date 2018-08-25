تستمر معاناة سكان العمارة رقم 4 في إقامة ”الأمل” بحي بوشبوك، في بلدية دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، منذ سنوات طوال، حيث فقد هؤلاء الأمل في تدخّل السلطات البلدية لانتشالهم من الفوضى العارمة التي تلت عملية إزالة البناء غير القانوني الذي أضافته إحدى القاطنات في العمارة في إطار عملية توسعة غير شرعية، إذ وبعد هدم مصالح بلدية دالي ابراهيم مرفوقة بالقوة العمومية للبناء في 27 أوت 2015، تركت المكان في حالة يخيل للمارة أنها منطقة منكوبة. وما زاد الطين بلّة انهيار الطريق، بعد تشييد عمارة بطريقة غير قانونية من قبل الترقية العقارية شيخي، فكم من الوقت يجب الانتظار لتتحرك مصالح ”مير” بلدية دالي ابراهيم؟