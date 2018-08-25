رغم وضوح النصوص القانونية التي تسيّر عملية تخليص والتأشير على ملفات الموظفين والعمال الجدد والمحددة بـ45 يوما بعد إعلان نتائج نجاح الموظفين والعمال، إلا أن مديرية التربية لولاية الجلفة، تباطأت في عملية إرسال الملفات، ليرفض المراقب المالي التأشير عليها تطبيقا للقانون، إلا أنه ولكون الملفات المعنية بالرفض كلها تخص العمال المهنيين من الطبقة الهشة والفقيرة، اجتهد المراقب المالي وراسل الوصاية ليقنعها بضرورة التأشير على الملفات، وهذا ما حدث، لينتصر روح القانون وتبدأ إجراءات تخليص أكثر من 500 عامل لرواتبهم المقدّرة بـ 6 أشهر.