

اهتزت مساء اليوم السبت قرية مشارف التابعة بلدية بن شود دائرة دلس شرق ولاية بومرداس على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها ام لبنتين حيث تعرضت الام للذبح من طرف زوجها .



كانت الساعة تشير الى السادسة مساءا عندما اكتشف اقارب الجاني الجريمة المروعة ؛ حيث عثروا على ام لبنتين تسبح في بركة من الدماء بعد ان تعرضت للذبح من طرف زوجها بخنجر .



الضحية خلفت ورائها بنتين اكبرهم سنا طفلة في 12 سنة من العمر ؛ في حين ان الجاني و حسب شهدات الجيران تعرض لانهيار عصبي .



مباشرة بعد الجريمة سلم الجاني نفسه لمصالح الدرك في حين سلمت الام الروح لبارئها .

و تعيش قرية مشارف منذ الحادثة حالة من الرعب و الخوف .



