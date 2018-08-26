توفي السناتور الأميركي جون ماكين (81 عام )، أمس السبت ، بعدما خسر معركته ة مع سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي، كما أعلن مكتبه.



و خاض ماكين، انتخابات الرئاسة في 2008 لكنه لم ينجح ، وتمكن ماكين من الحفاظ على صورته القوية في النقاشات الرئيسية للسياسة الخارجية والعسكرية بمجلس الشيوخ، كما انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يعده ماكين عدوا قديما له.

يذكر أن ماكين أوصى، في ماي الماضي، بألا يحضر ترامب جنازته.