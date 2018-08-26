تزايدت المطالب الشعبية في ليبيا لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية تحسبا لانتقال وباء الكوليرا من الجزائر إلى الأراضي الليبية.

وقالت عضو هيئة التدريس بجامعة الجبل الغربي عائشة المليان لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن الهيئات الصحية والوزارة لم تعلن عن إي إجراءات وقائية حتى الآن على الرغم من أنه لم يسجل أي حالة في ليبيا أو حتى اشتباه.

واعتبرت أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية تحسباً لأية أعراض في ظل انتقال بعض المواطنين من الجزائر إلى ليبيا والعكس وإمكانية نقل المرض.