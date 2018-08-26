قامت فرق الحماية المدنية بولاية إيليزي، بعدة تدخلات شملت خاصة امتصاص المياه من منازل تقع بحي 150 سكن بإفري بمدينة جانت، وأيضا من بعض المقرات العمومية التي كانت قد غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكميات كبيرة مساء أمس السبت، على منطقة جانت الواقعة على بعد 420 كلم من عاصمة الولاية ،حسبما أفادت اليوم الأحد مديرية الحماية المدنية بالولاية .

ووفرت مصالح الحماية المدنية أزيد من 30 عونا للتدخل لامتصاص كميات مياه الأمطار من السكنات وبعض المباني العمومية لم تسجل أي أضرار بها، مثلما أوضح مدير الحماية المدنية بالنيابة المقدم خليفة عزوز لوكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف المسؤول، أن مصالحه منتشرة في الميدان لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، مؤكدا أن الوضعية عادية.

وتم تشكيل خلية أزمة بالولاية لمتابعة الوضع وتجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكفل بسكنات العائلات التي غمرتها المياه وضمان لها كافة الخدمات التي تتطلبها مثل هذه الحالات.