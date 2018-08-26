تعرض الدولي الجزائري ياسين براهيمي لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن خلال الخسارة "المفاجئة" لنادي بورتو داخل قواعده أمام فيتوريا غيماراش (2-3) ضمن فعاليات الجولة الثالثة من البطولة البرتغالية لكرة القدم التي جرت وقائعها مساء أمس السبت.

وافتتح الجزائري باب التسجيل في الدقيقة ال37 قبل أن يترك زملاءه في الدقيقة ال51 بعد أن شعر بآلام على مستوى الفخذ.

وسيجري براهيمي في الساعات القليلة القادمة فحوصات طبية من أجل معرفة مدى خطورة الإصابة وتحديد فترة غيابه عن الميادين.

وجاءت هذه الإصابة قبل 13 يوما من لقاء غامبيا - الجزائر ضمن فعاليات الجولة الثانية (8 سبتمبر) من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

والتحق براهيمي (27 سنة) بنادي بورتو في 2014 قادما من فريق غرناطة (البطولة الاسبانية) بعقد مدته خمس سنوات بعد كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وسجل براهيمي خلال الموسم الفارط 11 هدفا في 44 لقاء خاضه مع بورتو في كل المنافسات.