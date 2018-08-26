بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4،8 في المائة إلى غاية شهر جويلية 2018، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جويلية 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من أوت 2017 إلى غاية شهر جويلية 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين أوت 2016 إلى غاية جويلية 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك ، الذي يعد المؤشر الخام في شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018 فقد تراجع بـ - 1،9 في المائة.

و بخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 4،5 بالمائة في شهر جويلية الفارط مقارنة يشهر جوان 2018.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 8،7 بالمائة، حيث شهدت بعض المنتجات الفلاحية انخفاضا خاصة الفواكه (-38،8 بالمائة) و الخضر "-12،5بالمئة"بالمقابل تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بنسبة 3،9 بالمئة.

أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية , فقد ارتفعت بشكل طفيف +0،1 بالمائة ، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و فيما يخص فئات السلع الأخرى, عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة في حين سجلت أسعار الخدمات نسبة 1،0 بالمئة .

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات,عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 0،2بالمائة.

أما أسعار الأثاث و لوازم التأثيث و النقل و الاتصال فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،1بالمئة في حين سجلت أسعار منتجات متنوعة أخرى ارتفاعا بنسبة1،4 بالمئة .

أما أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت استقرارا حسب ذات المصدر.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ5،5 بالمائة.