يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ابتداء من غد الاثنين بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و سيشرف الفريق يوم الثلاثاء, باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مراسم تنصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة خلفا للواء مفتاح صواب الذي عُيّن على رأس قيادة الناحية العسكرية الثانية, يضيف البيان.