أقدم مساء اليوم العشرات المواطنين القاطنين بحي اعمر خوجة الواقع بالمخرج الجنوبي لمقر بلدية البويرة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية وذلك للمطالبة الرئيس بضرورة تجسيد ما وعد به فيما يخص تخصيص أموال لتهيئة الحي بأكمله .

وحسب من تحدثوا "للخبر" فقد أكدوا أن كل السبل توقفت مع رئيس البلدية بعد ان اخل بوعوده فيما يخص تهيئة الحي بأكمله ، وأضافوا أن الخطوة التي أقدموا عليها جاءت بعد الشروع في إعادة تزفيت طريق الواجهة لذر الرماد في أعين المسؤولين حسبهم.

ذات الشاكون أكدوا أن كل ارسالياتهم للرئيس البلدية لم تجد نفعا ما جعلهم يقدمون على الإحتياج أمام مقر البلدية .