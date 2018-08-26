إجتمع في لقاء طارئ لمجلس الأمن الولائي والذي اشرف عليه والي الجلفة مساء اليوم وحسب ما تسرب من معلومات فقد تم إصدار العديد من القرارات الخاصة بمحاولة إنشاء جدار أمني وصحي ووقائي لسكان الولاية ضد أي انتشار لداء الكوليرا الذي مس 4 ولايات حسب ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات المركزية وجاءت القرارات بغلق مسبحين إضافة إلى منع أي بيع للخضار خاصة الخضار المجهولة المصدر والاتية من ولايات اهرى كما تم إعطاء تعليمات بضرورة حجز الشاحنات الخاصة بنقل المياه للمواطنين مع متابعة صاحبها قضائيا وأمر والي الجلفة الإذاعة الجهوية بضرورة توعية المواطنين وإبلاغهم بكل جديد تفاديا للإشاعة كما تم إعطاء أوامر أخرى لمصالح مديرية الري بضرورة تطهير كل الآبار المنتشرة عبر الأرياف والقرى والبوادي والتي يستعملها السكان وخاصة البدو الرحل .