توفيت، أمس السبت، عجوز تبلغ من العمر 65 سنة بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو، بعد أن تمت معينتها في مؤسسة الصحة الجوارية ببني يني و تحويلها فيما بعد إلى مستشفى المدينة، كما علم أن الضحية قدمت من ولاية البليدة.

العجوز المتوفاة قدمت إلى مدينة تيزي-وزو لقضاء عيد الأضحى المبارك رفقة عائلتها ،حيث ظهرت عليها أعراض الداء، ولم تستجب للعلاج، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بمستشفى تيزي وزو بعد إثبات سلبية التحاليل التي أجريت لتحديد وفاتها بالكوليرا أو عدمه.