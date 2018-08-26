أشرف نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأحد بالناحية العسكرية الثانية على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح-سطح بمضطلع الرمي بالقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران, حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

ففي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية, تابع الفريق, رفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية, واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية مجريات التمرين الذي نفذ من قبل طاقم السفينة الفرقاطة متعددة المهام " المدمر" وهي السفينة التي تعززت بها القوات البحرية في إطار برنامج تحديث وتطوير وعصرنة أسطولها البحري.

تنفيذ تمرين الرمي تم على هدف بحري , وهو عبارة عن باخرة قديمة تم تخصيصها كدارئة للرمي, حيث تم تمثيل معركة بحرية قريبة من المواقع ضد هدف معادي, ويهدف هذا التمرين الى اتقان التحكم في استعمال الأسلحة الكبرى الموجودة في حوزة القوات البحرية, خاصة الصواريخ المضادة للسفن الحربية, ومراقبة فعالية الأسلحة المكتسبة.

كما يندرج هذا التمرين في إطار الاستلام النهائي للسفينة الفرقاطة " المدمر" بعد التأكد من مدى فعاليتها العملياتية, وقد تم تنفيذه بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية وهو ما يعد نجاحا أخرا وثمرة من ثمار التحضير القتالي الجيد للأطقم والتحكم في الأسلحة والمعدات ما يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الاخيرة.

وبالقاعدة البحرية الرئيسية لمرسى الكبير, تفقد الفريق بعض الوحدات البحرية العائمة على غرار السفينة المدرسة " الملاح" ليلتقي إثرها بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية, أين ألقى كلمة توجيهية هنأ فيها طاقم الفرقاطة "المدمر" على تحكمهم الجيد في الأسلحة والمعدات مشيدا بالجهود الكبرى التي بذلت من أجل الارتقاء بقدرات القوات البحرية كمكون أساسي من مكونات الجيش الوطني الشعبي بالاعتماد أساسا على عنصر بشري كفء قادر على مواجهة كافة التحديات المعترضة.

وأكد الفريق في كلمته أن" الحقيقة التي لا تحتاج إلى توضيح وتغني عن أي بيان هي أن القوات البحرية قد بلغت في السنوات القليلة الماضية نهضة حقيقية في كافة مكوناتها وفروعها , هذه النهضة التي نقطف اليوم ثمارها على أكثر من مستوى, بفضل الرعاية التي منحتها إياها القيادة العليا في ظل دعم ومساندة وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني"