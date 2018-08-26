سمحت إيطاليا اليوم الأحد ,لنحو 140 مهاجرا بالنزول من على متن السفينة "ديتشوتي" الراسية في ميناء كاتانيا بعد أن وافقت إيرلندا وألبانيا على استقبال عدد منهم.

وكانت "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي قد أنقذت هؤلاء المهاجرين ليل 15 و16 أوت في مياه البحر المتوسط.

ومنعت الحكومة الإيطالية الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من النزول من السفينة بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.

وكان على متن السفينة نحو 180 مهاجرا عندما وصلت إلى كاتانيا ولكن إيطاليا سمحت لنحو 27 قاصرا ليس معهم مرافقون بالنزول يوم الأربعاء الماضي, كما نزل 12 آخرون أمس السبت لأسباب صحية.

وكانت ألبانيا قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لاستقبال عشرين من هؤلاء المهاجرين, فيما أعلنت إيرلندا استعدادها لقبول 25 منهم.

ويعد ملف الهجرة حساسا في إيطاليا التي وصل إليها منذ عام 2013, مئات آلاف الأشخاص هربا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على أن يطلب المهاجرون اللجوء في دولة الوصول, لكن الحكومة الإيطالية الجديدة تستمر في منع السفن من الرسو في مرافئها.