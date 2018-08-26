قررت ثلاث مصارعات ينتمين إلى نادي الأمن الوطني للكاراتي دو الاعتزال دوليا كرد فعل على إبعادهن عن المنتخب الوطني (اختصاص الكاتا) الذي سيشارك في البطولة الإفريقية للأمم المزمع تنظيمها نهاية الشهر الجاري في بورندي. ورغم أن المصارعات الثلاث هن بطلات الجزائر وسبق لهن التتويج باللقب الإفريقي، إلا أنهن أبعدن عن المنافسة القارية وعوضن بمصارعات من نادي مولودية الجزائر، انهزمن أمامهن في البطولة الوطنية، وهو الأمر الذي رأت فيه المصارعات المحتجات هضما لحقهن. وبذلت المصارعات المعنيات مساعي حثيثة لدى مختلف الجهات، خصوصا وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية، لمحاولة ثني مسؤولي اتحادية الكاراتي دو عن قرار إبعادهن، لكن هذه المساعي لم تثمر إلا بالنسبة لواحدة منهن، فقررن في آخر المطاف اعتزال المنافسة الدولية مع المنتخب الوطني.