ستكون الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا الخاصة بالمجموعة الثانية التي ستجرى، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة الثانية زوالا، حاسمة بالنسبة للأندية الثلاثة مولودية الجزائر ووفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي المغربي، حيث ستتنافس على التأشيرة الثانية التي تؤهلها إلى الدور ربع النهائي من المسابقة ذاتها، بعدما حسم المتصدر تي بي مازيمبي الكونغولي التأهل مبكرا رافعا رصيده لحد الآن إلى 11 نقطة.

يملك كل من مولودية الجزائر ووفاق سطيف والدفاع الحسني الجديد 5 نقاط في رصيدهم، وسينزل ممثل الكرة المغربية ضيفا على تي بي مازيمبي الكونغولي، في حين يستضيف العميد تشكيلة وفاق سطيف.



وتبدو حسابات التأهل معقدة بالنسبة لهذه النوادي؛ فالمولودية مطالبة بالفوز على الوفاق مقابل خسارة الدفاع الحسني الجديدي في الكونغو للتأهل، على اعتبار أن قوانين المنافسة تحتكم للمواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط. وعليه، فإن مصير العميد ليس بيده؛ لأنه تعادل أمام الدفاع الحسني الجديدي وانهزم في لقائه بالمغرب بثنائية نظيفة، ولهذا لن يكون فوزه على الوفاق كافيا بالنسبة له من أجل التأهل إذا أحدث الدفاع الحسني الجديدي المفاجأة وتغلب على الكونغوليين.



أما وفاق سطيف، فهو مطالب بالفوز على مولودية الجزائر للتأهل إلى الدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة مواجهة مازيمبي أمام الدفاع الحسني الجديدي، لأن الوفاق فاز على ممثل المغرب في سطيف وفرض عليه التعادل في المغرب. ويمنح فوز الدفاع الجديدي على تي بي مازيمبي، وانتظار هزيمة وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر، التأهل مباشرة دون حسابات، حيث سترتفع نقاطه إلى ثمانية، فيما سيتفوق على مطارده المولودية في المباريات المباشرة.



السيناريو الثاني الذي يؤهل الدفاع الجديدي؛ هو الانتصار على تي بي مازيمبي وتعادل وفاق سطيف مع مولودية الجزائر، حتى يبتعد عن الفريقين الجزائريين بنقطتين. أما السيناريو الثالث، فيكمن في تعادل الدفاع أمام مازيمبي في قلب ملعب هذا الأخير، وكذلك تعادل وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر.



تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع تذاكر الخاصة بمباراة مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف، انطلقت أمس في شبابيك ملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث طرحت إدارة المركب 45 ألف تذكرة للبيع، فيما تم طرح 5 آلاف تذكرة في ملعب 8 ماي بسطيف لأنصار الوفاق.