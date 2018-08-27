حذرت باريس مساء الأحد، رعاياھا الفرنسیین المقیمین في الجزائر أو المسافرين إلیھا من الانتقال الى المناطق التي مسها وباء الكولیرا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بیان نشرته على موقعھا الإلكتروني: "تم تسجیل العديد من حالات الإصابة بالكولیرا في شمال ووسط الجزائر (البويرة، البلیدة، تیبازة، العاصمة، المدية، عین الدفلى)، وبحسب وزارة الصحة الجزائرية فإن منبعا للمیاه في منطقة تیبازة يعد مصدر التلوث في حین تؤكد الوزراة أن میاه الحنفیات لا تزال صالحة للشرب".