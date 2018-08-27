أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الاثنين ، أن إرهابي سّلم نفسه، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، و يتعلق الأمر بالمسمى "صدام ريكان"، المدعو"يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب المصدر.



وحسب ذات البيان، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار ، قذيفتين صاروخيتين من نوع SPG-9، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ(2004) طلقة من مختلف العيارات.