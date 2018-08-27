في ترتيب حديث، أجراه موقع "ستار أفريكا" المتخصص في الشؤون الإفريقية، لأكبر الملاعب الكروية في القارة الإفريقية، سيطرت الملاعب الجنوب إفريقية والمصرية على ترتيب 10 من أكبر الملاعب في القارة السمراء، بينما لم يتواجد في اللائحة سوى ملعب جزائري وحيد، هو مركب 05 جويلية بالعاصمة.

ومثل ملعب 05 جويلية، الملاعب الجزائرية في قائمة أكبر 10 ملاعب في القارة السمراء، بعدما حل سادسا، بينما تتوفر جنوب إفريقيا على أكبر ملعب في القارة، وهو ملعب FNB Stadium المتواجد بمدينة جوهانسبورغ.



إليكم التصنيف الكامل، لأكبر 10 ملاعب كروية في القارة السمراء :

ملعب FNB Stadium

السعة : 94 ألف و700 متفرج

المدينة : جوهانسبورغ

الفرق المستقبلة : منتخب جنوب إفريقيا / كايزر تشيفز.

2.ملعب برج العرب – مصر

السعة : 86 ألف متفرج

المدينة : الإسكندرية

الفرق المستقبلة : المنتخب المصري.

3. ملعب des Martyrs – الكونغو الديموقراطية

السعة : 80 ألف متفرج

المدينة : كينشاسا

الفرق المستقبلة : منتخب الكونغو .

4. ملعب القاهرة الدولي

السعة : 74 ألف و100 متفرج

المدينة : القاهرة

الفرق المستقبلة : المنتخب المصري / الأهلي / الزمالك.

5. ملعب محمد الخامس

السعة : 67 ألف متفرج

المدينة : الدار البيضاء

الفرق المستقبلة : المنتخب المغربي / الرجاء / الوداد.

6. ملعب 5 جويلية

السعة : 64 ألف متفرج

المدينة : الجزائر

الفرق المستقبلة : منتخب الجزائر / مولودية الجزائر.

7. ملعب Ellis Park Stadium

السعة : 62 ألف 500 متفرج

المدينة : جوهانسبورغ

الفرق المستقبلة : منتخب جنوب إفريقيا للريكبي / ليونز / غولدن ليونز.

8. ملعب أبوجا (نيجيريا)

السعة : 60 ألف و500 متفرج

المدينة : أبوجا

الفرق المستقبلة : منتخب نيجيريا.

9. الملعب الأولمبي برادس

السعة : 60 ألف متفرج

المدينة : تونس العاصمة

الفرق المستقبلة : منتخب تونس.

10. ملعب Léopold-Sédar-Senghor (السنغال)

السعة : 60 ألف متفرج

المدينة : داكار

الفرق المستقبلة : منتخب السينيغال