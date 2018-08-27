طمأن والي ولاية البويرة مصطفى لماني خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية سكان ولاية البويرة والولايات المجاورة التي تتمون من سدي تلسديت وكدية أسردون بالمياه الشروب بسلامة نوعيتها وقال بشأنها أنها تمر عبر ثلاث اختبارات قبل وصولها للمستهلك.

والي البويرة الذي أقر بوجود داء الكوليرا بالبويرة وتسجيل حالة وحيدة، فند أن تكون وفاة امرأتين بسبب الداء على خلفية التقرير الذي تلقاه من طرف مديرية الصحة والذي يشير بإصابة السيدتين بإسهال كبير لم تقوى مناعتهما على التصدي له.

المتحدث وخلال عرضه كشف أنه وضع إجراءات سيتم العمل بها على مستوى مختلف المصالح الصحية والفلاحية ومديرية المياه منها مراقبة الآبار والينابيع الطبيعية مع إجراء التحليل لها بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على مستوى محطات الضخ بالسدود التي تمون الولايات الست التي تجاور ولاية البويرة "برج بوعريريج ، المسيلة ، المدية، تيزي وزو ، الجزائر، بومرداس" ، كما شدد على مراقبة ما يفوق على 2000 بئر مع غلق تلك التي لا تنطبق مياهها مع المعايير.