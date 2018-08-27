يبدو أن مستقبل مسعود أوزيل في أرسنال هو موضع شك، وتقول صحيفة "ميرور" إن أوزيل يحارب بالفعل من أجل مستقبله في أرسنال.

وأوضح المدرب الجديد أوناي إيمري، بشكل علني وسري، أنه يتوقع "المزيد من حيث معدل العمل من أكبر نجم في النادي، والأفضل".

وغاب اوزيل عن أول فوز لإيمري في الدوري الممتاز على وست هام يوم السبت.

وجاءت التدريبات الصعبة التي أجراها ايمري كصدمة فجة لبعض اللاعبين الذين اعتادوا على التدريبات القصيرة والحادة التي فضلها فينغر.

وقالت "ميرور": "من الواضح أيضًا أن إيمري لا يهتم بالأسماء أو السمعة، وهو جاهز ليكون قاسياً مع اختياراته".