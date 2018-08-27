كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل، إلى غاية 26 أوت، 56 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أوت 2018 حسبا ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن الوباء قد مس كل من ولايات البويرة بتسجيل 03 حالات مؤكدة من بين 06 حالات مشتبه بها والبليدة بتسجيل 30 حالة مؤكدة من بين 106 مشتبه بها وتيبازة 12 حالة مؤكدة من بين 19 حالة مشتبه بها والجزائر العاصمة 10 حالات مؤكدة من بين 27 حالة مشتبه بها والمدية حالة واحدة مؤكدة وعين الدفلى حالتين مشتبه بهما.

وبخصوص عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات أكدت الوزارة أنه في "تراجع ملحوظ" حيث تم استقبال 33 حالة بتاريخ 23 أوت 2018 وقد تراجع هذا العدد إلى 04 حالات بتاريخ 26 أوت 2018 موضحة بأنه لم "يتم تسجيل أية حالة وفاة باستثناء الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا".

وقد تم التكفل بكل المرضى على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الهادي فليسي (القطار سابقا) والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفريك، مؤكدة مغادرة 45 حالة المستشفى والحالات المتبقية "وضعيتهم الصحية في تحسن مستمر".

وتحرص المؤسسات الإستشفائية ،حسب ذات الوزارة، على الحفاظ على عدد المرضى المقيمين الذي هو في تراجع وذلك بالنظر إلى فترة حضانة البكتيريا التي يمكن أن تمتد إلى غاية أسبوع كامل مع الإبقاء على جهاز المراقبة في كل المستويات.

كما ذكرت بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء والمتمثلة في الغسل الجيد للأيدي بالصابون والماء النظيف عدة مرات في اليوم خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة وبعد استعمال المراحيض مع الغسل الجيد للخضر والفواكه قبل استهلاكها وتغلية المياه المخزنة مع إضافة لها ماء جافيل قبل استعمالها محذرة من استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة مثل مياه الآبار والمنابع والخزانات.

وفي حالة ظهور إسهال أو تقيؤ تنصح الوزارة بالتوجه لأقرب مركز صحي وإعادة التمييه بتناول الماء بكمية كبيرة وأملاح إعادة التمييه مع إعطاء عناية خاصة للأطفال والمسنين.