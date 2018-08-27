سلم إرهابي ثاني نفسه اليوم الاثنين إلى السلطات العسكرية بتمنراست مع استرجاع أسلحة وذخيرة مملوءة, حسب ما ّأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه صبيحة اليوم 27 أوت 2018 بتمنراست، سلّم إرهابي ثانٍ نفسه إلى السلطات العسكرية بنفس الناحية ويتعلق الأمر بالمسمى "ولاد ميني محمد" المدعو "أبوعيسى".

"الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة".

وتؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه الحصيلة الإيجابية المحققة من طرف قواتنا المسلحة "تشهد على فعالية المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن", يضيف البيان.