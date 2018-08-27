أكد مدرب فريق مولودية الجزائر العاصمة, بيرنار كازوني اليوم الاثنين بالجزائر إن فريقه يسعى إلى الفوز أمام فريق اتحاد سطيف خلال الجولة 6 و الأخيرة من دور المجموعات لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم المقررة يوم الثلاثاء (14سا00) بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

و خلال ندوة صحفية التي نظمت بملعب 5 جويلية, قال مدرب الفريق العاصمي "هدفنا أمام اتحاد سطيف هو ان نكون أكثر نجاعة و أن نفوز بالمقابلة.

هناك ثلاثة فرق متعادلة ب5 نقاط و نحن في المركز الثاني, لن يكون الأمر هينا لكن يجب علينا فرض أنفسنا".

و يحتل فريقا مولودية الجزائر و اتحاد سطيف ,عشية الجولة الأخيرة, المركز الثاني ب 5 نقاط برفقة الفريق المغربي الدفاع الحسني الجديدي, بينما يتصدر فريق تي بي مازيمبي المجموعة ب 11 نقطة مقتطعا تأشيرة التأهل لربع النهائي.

و اعتبر المدرب كازوني ان مهمة لاعبيه كان يمكن ان تكون "أكثر سهولة" لو كان أن الحظ ساعفهم خلال المقابلة المزدوجة أمام متصدر المجموعة.

و في هذا الصدد, أضاف المدرب الفرنسي قائلا "خلال المقابلة المزدوجة أمام تي بي مازيمبي كنا نستحق أفضل لكن هذه هي كرة القدم. لقد أعطينا كل ما لدينا لكن كان لدينا مقابلة في إطار منافسة كأس العرب بين هاتين المقابلتين. تأسفنا كثيرا لأننا خلقنا عشرات الفرص للتسجيل امام تي بي مازيمبي و لا أظن أن هناك فريق قام بنفس الشيء".

و من جهته, أكد المدافع ايوب عزي الذي كان حاضرا في هذه الندوة ان مهمة رفاقه تتمثل في الخروج بالنقاط الثلاثة و فقط.

و أضاف اللاعب عزي قائلا "هذه آخر مقابلة في المجموعة و يجب علينا الفوز بها.

في بعض الأحيان نقدم مباراة في المستوى و نفوز بها بينما نقدم مستوى ممتاز في مباريات أخرى لكن نخسر في النهاية. على العموم, هدفنا الوحيد في هذه المقابلة هو الحصول على النقاط الكاملة".

و في حال خسارة الفريق المغربي أو تعادله خارج الديار فسيتسنى لفريق مولودية الجزائر أو اتحاد سطيف, في حال الفوز, من اقتطاع تأشيرة التأهل للدور المقبل برفقة فريق تي بي مازيمبي.