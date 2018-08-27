اعتبر مدرب وفاق سطيف, المغربي رشيد الطاوسي, اليوم الاثنين أن فريقه يملك كل الإمكانيات للفوز أمام مولودية الجزائر والتأهل إلى الدور ربع النهائي غدا الثلاثاء (سا 00ر14) بملعب 5 جويلية الاولمبي (الجزائر) في إطار الجولة السادسة والأخيرة لدوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأوضح الطاوسي خلال ندوة صحفية عقدها بالمركب الاولمبي محمد بوضياف أن "المواجهة بين الوفاق والمولودية تملك طابعا خاصا بين فريقين جزائريين عريقين.

التأهل إلى الدور ربع النهائي بين أيدينا رغم أنني أعرف جيدا أن المهمة لن تكون سهلة فوق ميدان 5 جويلية وأمام جمهور كبير."

قبل الجولة السادسة والأخيرة من دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا, يتواجد الفريقان في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط إلى جانب ممثل المغرب الدفاع الحسني الجديدي بينما ضمن نادي تي بي مازيمبي الكونغولي تأهله إلى الدور ربع النهائي برصيد 11 نقطة.

"لقد حضرنا الفريق من كل النواحي الفنية والتكتيكية والنفسية وكذا البدنية لأننا نعلم جيدا أنها مقابلة بمثابة نهائي قبل الأوان. هي مقابلة بين فريقين جزائريين لكن للأسف أحدهما سيغادر المنافسة. لدينا لاعبين يملكون كل المؤهلات للقيام بمباراة كبيرة وضمان التأهل", يؤكد مدرب وفاق سطيف.

وبعد ما أبدى سعادته بعدم وجود إصابات تذكر خاصة بعد استرجاع خدمات القائد جابو, عاد التقني المغربي لينتقد برمجة اللقاء على الساعة الثانية زوالا.

"أظن أنه جد صعب على أي شخص اللعب في هذه الفترة من النهار خاصة في شهر أوت لكننا مجبرون على قبول ذلك وعدم الكلام كثيرا على البرمجة لأن ذلك سيفقد اللاعبين تركيزهم."

من جهته اعتبر اللاعب عبد القادر بدران ان "الفريق محضر كما يجب ويملك كل الإمكانيات للفوز على العميد والتأهل إلى الدور ربع النهائي."

"الفريقان يتعارفان جيدا لكن علينا الفوز للظفر بورقة التأهل عكس المولودية التي عليها الفوز وانتظار نتيجة المواجهة الأخرى. الفريق المحضر جيدا سيفوز باللقاء."

في حالة انهزام او تعادل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي فإن ذلك سيسمح للمولودية أو الوفاق في حالة الفوز بإفتكاك تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل رفقة تي بي مازيمبي.