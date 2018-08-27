أكد مدير الصحة لولاية تيزي وزو عباس زيري ،عصر اليوم الاثنين خلال إجتماع طارىء ،عقد بقاعة الإجتماعات لولاية تيزي وزو ، للحديث عن الإجراءات الوقائية اللازم إتخاذها لمواجهة داء الكوليرا عدم تسجيل الولاية أية حالة إصابة بهذا الداء بإقليم ولاية تيزي وزو هذه الأيام .

حسب مدير الصحة لولاية تيزي وزو إن المؤسسات الإستشفائية بالولاية في حالة تأهب قسوة لمواجهة أي طارىء قد يظهر من حين لأخر .

من جهته دعا الأمين العام لولاية تيزي وزو عزالدين تيبورتين الذي ترأس هذا الإجتماع الحاضرين من مدراء الهيئة التنفيذية و رؤساء الدوائر و منتخبين محليين لليقظة لمواجهة هذا الداء الخطير الذي أعاد الجزائر للقرون الوسطى على تعبير أحد الحاضرين . كما دعا الأمين العام للولاية مصالح مديرية التجارة التكثيف في المراقبة على المواد الغذائية المسوقة و مديرية الفلاحة على مراقبة عمليات سقي الحقول إن كانت تتم بالمياه القذرة أو بالمياه الصالحة للشرب و السقي كما اوصى مدير قطاع التربية بضرورة تنظيف الصهاريج المتواجدة بالمؤسسات التربوية لتفادي إنتشار الأمراض المتنقلة عن طريق الماء منها الكوليرا في وسط التلاميذ.

الملاحظ على الوضعية التي خلفتها ظاهرة ظهور وباء الكوليرا ببلادنا إكتشاف مسؤولينا و مواطنينا ضرورة الحفاظ على نظافة المحيط و على نقاء المنابع المائية و ودياننا في حين أن الواقع المخزي للبيئة بالمنطقة تحذر من ظهور أوبئة زالت من مصطلحات الطب الحديث نظرا لتعفن المحيط الذي نعيش فيه . فهل يمكن إصلاح في ظرف زمني قصير ما تم إفساده طيلة سنين ؟