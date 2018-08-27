كذّبت سلطات الجلفة ما تم تداوله عبر الفضاء الأزرق على وجود حالتين كوليرا بمستشفى الجلفة مؤكدة أن مستشفى العقيد احمد بوقرة استقبل حالتين مشتبه فيهما وبعد التحاليل والشخوصات تبين أنهما حالتي تسمم غذائي كما تم نفي وجود أي حالة بمستقى الجلفة وان الحالة التي تم تناولها عبر الفايسبوك بأنها حالة كوليرا هي الأخرى حالة تسمم ولا علاقة لها بالكوليرا .

من جهته أكد إطار بمديرية الصحة في اتصال هاتفي بالخبر أن البعض لجهلهم بأعراض الكوليرا يذهبون إلى التأويل مضيفا أن الإسهال يحدث في حالتي الكوليرا والتسمم وان كل ما تم تداوله عن وجود حالات كوليرا لا أساس له من الصحة.

وفي ذات السياق استمرت حالة الاستنفار القصوى للسلطات الولائية ومختلف المديريات المعنية والمصالح من اجل حماية مواطنيها من وباء الكوليرا كما تم إصدار تعليمات من طرف والي الجلفة بضرورة إيصال الماء الشروب لكل السكان مع الحرص على معالجة كل الآبار والخزانات تفاديا لأي طارئ .