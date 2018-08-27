طالب عضو مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري، تيد باد، بضرورة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات قوية على دولة خليجية.

وتحدث النائب الجمهوري، في مقال نشره في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عما وصفها بـ"سقطة" ترامب، أمام قطر.

كما حذر باد، الرئيس الأمريكي، مما وصفه بـ"الخطر الأكبر"، الذي يهدد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال النائب عن ولاية كارولينا الشمالية: "الإجراءات التي اتخذها ترامب ضد إيران، غير كافية، لأنه يجب أن نولي اهتماما بمصادر حصول طهران على العملة الأجنبية، ألا وهي قطر".

وتابع "عدم تضييق الخناق على إيران، سيشكل تهديدا مباشرا وخطرا كبيرا لكافة حلفاء أمريكا المحوريين في منطقة الشرق الأوسط".

ومضى "ينبغي أن يولي ترامب الانتباه إلى الدعم المستمر، الذي تقدمه قطر للإرهاب الممول من قبل بعض الدول، خاصة بعد تصريحات طهران المؤيدة للدوحة والمساندة لها في أزمة المقاطعة التي تتعرض لها من 4 دول عربية".