أقدم مساء اليوم عشريني في بوينان بالبليدة ، على ارتكاب جريمة قتل ضد شاب في الـ 18 من العمر ، طعنه بسلاح أبيض ، لم يترك له أي فرصة في النجاة من الموت الحتمي .

معلومات " الخبر " ، أفادت بأن الجاني وقع في خلاف و تلاسن مع الضحية ، فقد على إثرها أعصابه و لم يتردد في الإستعانة بسلاح أبيض و طعن الضحية على مستوى الرقبة ، و اتضح مبدئيا أن السبب من وراء الجريمة ، خلاف تافه ، و لم يتمكن الفريق الطبي بعيادة بوينان من انقاذ الضحية ، لفوات الأوان و إعلان وفاته .

هذا و تعد جريمة القتل هذه ، الثانية التي تحدث في أسبوع عيد الأضحى المبارك ، بعد جريمة قتل شخص مضطرب نفسيا شقيقته التي تكفله ، بعد وفاة والديهم ، فيما نجا شقيقه الأكبر من موت محقق ، بعد أن تعرض إلى إصابة على مستوى الفخذ .