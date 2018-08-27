ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بما يزيد على اثنين بالمئة يوم الاثنين بفعل أنباء اتفاق أمريكي مكسيكي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما عزز أجواء المراهنة على صعود السوق إثر تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.



وقلصت عطلة عامة في بريطانيا أحجام التداول في أنحاء المنطقة لكن الأسواق الأوروبية فتحت على أداء قوي بشكل عام بعدما أكد باول أواخر الأسبوع الماضي على الوتيرة الحالية التدريجية لرفع أسعار الفائدة. ودفعت تصريحاته الأسهم الأمريكية إلى الصعود إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة، بدعم من مكاسب ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك في الولايات المتحدة بعدما قال مصدر مكسيكي إن أمريكا والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بخصوص نافتا.