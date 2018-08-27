عاقبت الرابطة المحترفة لكرة القدم مدرب رائد القبة (الرابطة الثانية) احمد سليماني بالإيقاف لمدة ستة أشهر ثلاثة منها غير نافذة ابتداء من 27 أوت لعدم التزامه بواجب التحفظ حسبما أعلنه بيان الرابطة اليوم الاثنين.

وإضافة إلى عقوبة الإيقاف فقد غرمت الرابطة المدرب سليماني بمبلغ 200.000 دج.

من جهة أخرى عاقبت الرابطة المحترفة مدرب شبيبة سكيكدة ليامين بوغرارة بالإيقاف لمدة شهر واحد من كل المهام الرسمية لارتكابه "سلوك غير رياضي اتجاه لاعب" الى جانب غرامة مالية تقدر ب 30.000 دج.