أسفرت عمليات المداهمات المشتركة ما بين الأمن و الدرك الوطنيين بولاية ميلة عن حجز بندقيتين تقليديتين وقرابة نصف كلغ من البارود, حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح أمن الولاية.



وأوضح ذات المصدر أن عمليات المداهمة المشتركة لمكافحة الإجرام الحضري تمت عبر أقاليم اختصاص الجهازين ببلديات ميلة وفرجيوة وترعي باينان و وادي النجاء و بوحاتم و شملت مختلف الأحياء التي تعرف نسب إجرامية مرتفعة عبر إقليم الولاية, على أن تشمل أحياء ونقاط أخرى في عمليات لاحقة.



وتم خلال هذه المداهمات التحقق من هوية 533 شخص و التأكد إن كانوا محل بحث أم لا و 214 مركبة و 53 دراجة نارية, فضلا عن حجز بندقيتين تقليديتي الصنع و480 غراما من البارود, وفقا لذات المصدر الأمني.



ومكنت هذه العمليات كذلك من توقيف 16 شخصا منهم 11 شخصا محل نشرات بحث و 3أشخاص متورطون في قضايا الإخلال بالنظام العام و السكر العلني السافر وشخصين اثنين متورطين في قضايا متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات.