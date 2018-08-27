تتمسك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ”الاطلاع الكامل” على حقيقة ظاهرة الاختفاء القسري (المصطلح الأممي) في الجزائر، ولم تعد تقتنع بإجابات الحكومة الجزائرية، رغم تزويدها من طرف هذه الأخيرة بكل التوضيحات والأرقام اللازمة وتمسكها برواية رسمية واحدة: “المفقودون التحقوا بالجماعات المسلحة وقتلوا”.

لا تزال لجنة حقوق الإنسان الأممية تضغط وبـ”قوة” على السلطات الجزائرية في ملف “الاختفاء القسري”، من خلال إعرابها، حسب ما ورد في الملاحظات النهائية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للجزائر حول وضعية حقوق الإنسان، عن “القلق إزاء حجم ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر في سياق “نزاع التسعينات” (حسب تسمية لجنة حقوق الإنسان)، مع التأسف، على وجه الخصوص، لعدم وجود سبيل انتصاف فعال للأشخاص المفقودين و/أو وأسرهم”.



وتتهم اللجنة مباشرة السلطات الجزائرية بـ”التراخي” في معالجة ملف الاختفاء القسري، وأشارت في وثيقتها إلى “عدم وجود تدابير لإلقاء الضوء على الأشخاص المفقودين وتحديد أماكن وجودهم، وكذا في حالة الوفاة لإعادة رفاتهم إلى أسرهم”، فيما جددت إعرابها عن “قلقها بشأن المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 06-93 المؤرخ 28 فيفري 2006 المتعلق بالتعويض عن ضحايا المأساة الوطنية، الذي يجعل منح تعويضات لأسر المفقودين مشروطا بالاعتراف بالوفاة (المادة 3: يخول حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحق لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم).



لهذا السبب تضغط الأمم المتحدة..

وللعلم، تزيد لجنة حقوق الإنسان من ضغطها على “الجزائر” في ملف “الاختفاء القسري”، نظرا لعدم قبول الحكومة المواعيد المختلفة التي عرضها الفريق الأممي لزيارة الجزائر، بالرغم من تلقيه رسالة رسمية، في فيفري 2014، وجهت فيها الحكومة الدعوة لها لزيارة الجزائر في الفصل الثاني من عام 2014”. ورغم هذا، حسب الفريق، “لا يزال الأمل يحدوه في أن يسمح له قريبا بزيارة هذا البلد (الجزائر)”.



وينطلق “إصرار” الفريق الأممي العامل على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، على زيارة الجزائر، من أن “الزيارات القُطرية تشكل جزءا لا يتجزأ من مهام الولاية التي اضطلع بها الفريق العامل، حيث تتيح الزيارات فرصة تسليط الضوء على ممارسات البلدان في التصدي لحالات الاختفاء القسري، ومساعدة الدول على الحد من العراقيل التي تعوق تنفيذ الإعلان، وضمان الاتصال المباشر بأُسر الضحايا”.



وبالعودة إلى الوثيقة الأصلية، تأسفـت اللجنة لـ”قلة المعلومات التي قدمتها الجزائر وأحيانا انعدامها بشأن التدابير المتخذة لتحديد هوية الجثث في العدد الكبير من المقابر المجهولة، وكذا مزاعم اكتشاف المقابر الجماعية دون أي رد فعل من السلطات العمومية، إلى جانب تعطيل عمل اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالأشخاص المفقودين”.



8023 ملف لا أكثر ولا أقل..

وتوقفت إحصائيات الحكومة الجزائرية حول المفقودين عند عام 2010، ضمن مسار استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي أشرفت عليه لجنة وطنية تحت رئاسة الوزير الأول وتفرعت إلى لجان ولائية ومجموعات عمل متخصصة. والمعطيات المقدمة إلى غاية 2010 سمحت للجنة الوطنية بوضع معاينات، أبرزها تعويض عائلات الأشخاص المفقودين في إطار المأساة الوطنية، وتحصي اللجنة 8023 مفقود، فيما بلغ عدد الملفات التي أودعتها عائلات 7069 ملف.



وقد كان الراحل عبد الرزاق بارة، المستشار لدى رئيس الجمهورية، أول من خاض رسميا في مسار احتجاج عائلات المفقودين في الجزائر، لما كان رئيسا للمرصد الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، حيث لا يتوقف عن استقبالهم دوريا ويقابلهم برواية واحدة احتفظ بتكرارها إلى غاية وفاته: “أبناؤكم التحقوا بالجبال وقتلوا فيها”.



وفي هذا الإطار، الكل يعرف أن المصالحة في الوضعيات ما بعد النزاعات هي هدف ومسار في آن واحد، لأن الأمر يتعلق برفع تحد كبير يتطلب مساهمة الجميع ويقتضي جهدا جماعيا لتجاوز الآلام والشروخ النفسية والوجدانية المترتبة عن الماضي العنيف، وذلك بالنسبة للمتورطين والضحايا والمجتمع برمته على حد سواء.

تصفيات سياسية وحزبية حسب السلطة..



ورد بارة دائما على الجمعيات التي تدافع عن هذه الفئة، ضمن مداخلة له بتاريخ الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 في يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول المصالحة الوطنية، وكان عنوانها “الحقيقة (غير الانتقائية) والعدالة (غير العقابية) في تفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، قائلا: “لقد لوح بعض الناصحين بفكرة إنشاء “لجنة الحقيقة والعدالة” (دعت إليها جمعية “أس. أو. أس مفقودين) التي تشكل حسب رأيهم شرطا مسبقا للمصالحة الوطنية”.



غير أنه، حسب بارة، “من الثابت أن إنشاء مثل هذه اللجان ووسائل عملهم في كثير من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي خرجت من نزاعات داخلية عنيفة لم ينتج عنها بشكل دائم توفير شروط المصالحة الوطنية، وهذا بالرغم من الجهود المحمودة التي بذلتها هذه اللجان هنا أو هناك. ومن هذه الناحية، وبغض النظر عما سيأتي به المستقبل، فإن دراسة الكثير من الحالات في هذه الدول تمنحنا معرفة كافية بهذا العنوان”.



وبرر بارة كلامه عن ملف المفقودين بالتوضيح بأنه “في بعض هذه الحالات، أصبح العمل على استعادة شروط السلم المدني وترميم نسيج الالتحام الاجتماعي معقدا غاية التعقيد، وذلك بسبب السلبيات المترتبة عن مواجهة الفاعلين والمتورطين والضحايا في الحقل القضائي والإعلامي وعلى المنابر الدولية، ما يغذي مواصلة ذهنية المواجهة والميول إلى التصفيات السياسية والحزبية”.



تنظيم إخراج القبور الجماعية..



ورغم كل ما وصل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من توضيحات حول “الاختفاء القسري”، من تصريحات أعضاء حكوميين أو تقارير الوفود الجزائرية في المحافل والمؤسسات الدولية، إلا أنها دعت الجزائر في ملاحظاتها لأن “تتخذ جميع التدابير من أجل تزويد الأشخاص المفقودين وأسرهم بإنصاف فعال، بما في ذلك للعائلات التي أعلنت وفاة أحد أقاربها لغرض الاستفادة من منح الاستحقاقات، وكذا ضمان تنفيذ تحقيقات فعالة ومستقلة في ادعاءات الاختفاء القسري”.



وترى اللجنة أيضا، حسب الوثيقة، أنه “ينبغي على الجزائر أن تضمن وصول أسر الضحايا إلى الحقيقة، بما في ذلك عن طريق تنظيم إخراج المقابر والقبور الجماعية، وبتحديد الرفات بوسائل علمية، بما في ذلك تحليل الرفات عن طريق الحمض النووي، فضلا عن ضمان الحق في التعويض لجميع الضحايا، ومراعاة تنفيذ ضمانات بعدم تكرار حالات الاختفاء القسري، تماشيا مع تنفيذ آراء اللجنة بشأن هذا الموضوع بموجب البروتوكول الاختياري، لتقديم أي معلومات لازمة لتوضيح القضايا المعلقة أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والوفاء بها في أقرب وقت ممكن”.