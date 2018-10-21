سجلت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 170.000 مخالفة تجارية، حسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التابعة للوزارة.

و سجلت مصالح الوزارة 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2018، مقابل 166.353 مخالفة خلال نفس الفترة سنة 2017، أي ارتفاع طفيف بنسبة1.83%.

و تم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة، بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 12.497 محل تجاري.

إضافة إلى ذلك، اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 6.09مليار دج، حسب ذات المصدر.

و أكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري . و في هذا الصدد، أشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الأعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة و المحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، إلى76.83 مليار دج مقابل 83.57مليار دينار جزائري في نفس الفترة لسنة 2017، أي انخفاض بنسبة 8.06 %. و بخصوص رقابة النوعية و قمع الغش، تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق و الحدود، أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك.