رفض وزير الاتصال جمال كعوان، تداول تسمية الصحافة الإلكترونية في الجزائر، مؤكدا أنها مجرد حضور على الأنترنت بزخم كبير من الأخبار، منتقدا أولئك الذين امتهنوا مهنة الصحفي المحترف في نقل الخبر وهي ظاهرة غير صحية للصحافة.

وقال كعوان للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، "عن غزو المواقع الإلكترونية للفضاء الرقمي" بأن الجزائر ليست في منأى عما يحدث في العالم فهذه المواقع لا تشكل حسبه تهديدا للصحافة التقليدية وإنما استطاعت أن تؤثر عليها بعض الشيء، فصحفي اليوم لم يعد يحتكر المعلومة، كما أنه لم يبق الحلقة الأساسية في إنتاجها رافضا تداول تسمية الصحافة الإلكترونية في الجزائر قائلا "هو مجرد حضور على الأنترنت بزخم كبير من الأخبار منتقدا في هذا السياق أولئك الذين امتهنوا مهنة الصحفي في نقل الخبر وهي ظاهرة غير صحية للصحافة.

وأكد الوزير أن حرية الصحافة في الجزائر هي واقع يعيشه الصحفي اليوم دون أية قيود أو وصاية تفرض عليه سوى ما تعلق بما يكفله الدستور من احترام لقواعد أخلاقيات المهنة في ممارسة حرية التعبير . ودعا كعوان أبناء المهنة إلى الحفاظ على هذا المكسب من خلال التعاطي باحترافية مع الخبر وعدم المساس بحرية الأشخاص وبحياتهم الخاصة مشددا على دور مسؤولي المؤسسات الإعلامية سيما الخاصة منهم في فرض قواعد أخلاقيات المهنة بقاعات التحرير.

وعزا في هذا السياق وزير الاتصال بعض التجاوزات التي تسجل من حين لآخر في عدد من القنوات الخاصة إلى نقص الخبرة و التأطير الكافي في مجال السمعي البصري على اعتبار أنها قنوات فتية قال الوزير تنقصها الخبرة لكنها في المقابل تبقى قنوات تبث مضمونا جزائريا يجب تشجيعها لدعم مشهد السمعي البصري في الجزائر وذلك في إطار احترام قواعد أخلاقيات المهنة و دفتر الشروط .