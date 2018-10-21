أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عن مدة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة الفريق المقبلة، إثر الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية أمس خلال لقاء في الدوري الاسباني.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي من المقرر أن يغيب ميسي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في منتصف الذراع الأيمن. وتعرض ميسي لإصابة قوية بالذراع اليمنى عقب مرور 15 دقيقة فقط من لقاء إشبيلية على ملعب كامب نو والذي انتهي لصالح البلوغرانا برباعية مقابل هدفين.

وأصبح ميسي خارج حسابات أرنستو فالفيردي مدرب الفريق بالمبارتين الهامتين القادمتين حيث سيواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان الإيطالي الأربعاء بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، ثم سيستقبل ريال مدريد على الملعب ذاته الأحد بكلاسيكو الليغا.

وسوف يغيب ميسي عن مباراة الكلاسيكو رسميا للمرة الأولى منذ 10 سنوات والذي سيكون اختبارا حقيقيا للفريق عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد هذا الصيف.