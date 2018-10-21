لم يخلف رابح سعدان وعده بكشف المستور عما حدث حقيقة بينه وبين رئيس الاتحادية وتسليط الضوء على قضية وخلفية استقالته من منصبه كمدير فني وطني. وكشف "الشيخ" عن حقائق كثيرة بالدليل والحجة، لـ"الخبر"، عن كرونولوجيا" الأحداث، مدعما قوله بمراسلات رسمية من "الفيفا" وبمراسلات أخرى من رئيس "الفاف" نفسه.

بدأ سعدان رده على رئيس الاتحادية بوضع كل الأمور في نصابها وقول ما لم يقله زطشي، وهو يتهمه بالكذب والخيانة، خلال ندوته الصحفية الشهيرة، مشيرا، وهو يخاطب رئيس الاتحادية، "قبل أن تتهم غيرك بالكذب والخيانة يا زطشي عليك أولا قول الحقيقة كاملة للشعب الجزائري"، مضيفا: "رئيس الاتحادية قال إن هيئته ارتكبت خطأ إداريا في قضية تأشيرة إنجلترا، دون أن يقول من قام بالخطأ ولماذا وكيف فعل ذلك".

وبلغة الواثق من نفسه، راح سعدان يخاطب رئيس الاتحادية متحديا: "على أي أساس أكد الأمين العام للاتحادية تواجد التأشيرة في المطار؟.. وهل لكم نشر مراسلات طلب التأشيرة التي أرسلها الأمين العام إلى القنصلية البريطانية، ونشر أيضا المراسلة التي ترد فيها القنصلية البريطانية التي تؤكد، حسبكم، وجود التأشيرة؟"، مضيفا في نفس السياق: "عوض أن يرد زطشي على كل هذه التساؤلات أمام الرأي العام، اختار مهاجمتي شخصيا والاجتهاد لجعلي أبدو مخطئا ومسؤولا عن ذلك الخطأ، إلى درجة اتهمني بالكذب وبالخيانة".

"من هو الخائن والكاذب بيننا..؟"

وتساءل المدير الفني الوطني السابق، وهو يرد على "مهاجمة" زطشي له، عن الخائن والكاذب الحقيقي في هذه القضية، مشيرا: "من هو الكاذب والخائن.. أهو مدير فني وطني اختار ممارسة حقه في الاستقالة من منصبه في غياب الثقة والاحترام، أم هو شخص أفشل مهمة المديرية الفنية الوطنية على مستوى "الفيفا" لصالح "الفاف".. من هو الخائن بيني وبين من لطخ صورة الجزائر لدى الاتحادية الدولية بمنع المدير الفني الوطني من تلبية دعوة "الفيفا" للمشاركة في أكبر حدث عالمي؟".

واقتنع رابح سعدان بأن خير الدين زطشي اختار أسلوب المراوغة خلال ندوته الصحفية لتغطية عورات التسيير الكارثي لهيئته، موضحا: "رئيس الاتحادية قام بتقزيم القضية إلى مجرد مسألة تأشيرة، دون أن يكون واعيا بأهمية وجدوى تلك الندوة بالنسبة لـ"الفاف" ولا بصورة الجزائر على مستوى "الفيفا" بغيابها عن أحداث كبيرة، والأخطر أنه حاول التقليل من وقع الفضيحة بالقول إن المدير الفني الوطني التونسي لم يتنقل أيضا إلى الملتقى"، مضيفا: "لعلمك يا زطشي أن المدير الفني الوطني التونسي لم يغب بسبب التأشيرة كما ادعيت، وقد أرسل مساعدا له من المديرية لتمثيله"، مواصلا القول حول قضية الغياب بسبب التأشيرة: "هناك 211 دولة تلقت الدعوة للمشاركة، عليكم أن تجدوا كم من مدير فني وطني غاب بسبب التأشيرة".

"لو كان لديّ حق التصويت لاخترت مراكز التكوين"

وأمام المغالطات والضرب تحت الحزام ومهاجمة شخصه، وأمام الحملة التي تعرض لها بسبب استقالة من منصب، رغم أن "الفاف" تلقت هجوما من عدة أطراف دون أن تقو على الرد بنفس الشراسة، بل ولم ينل من انتقد الاتحادية نفس الهجوم والحملة التي تعرض لها، قال سعدان: "أنا إنسان حر ومستقل، ولا أنتمي لأية جهة، وأرفض التكتلات، وليست لديّ أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع الجمعية العامة".

وأضاف محدثنا: "ليس لديّ تأثير على الجمعية العامة، وكل عضو حرّ في تصويته بما يراه جيدا، ولو كان لديّ حق في التصويت كرجل ميدان، لقمت بالتصويت لصالح مراكز التكوين"، مضيفا: "أترك الحكم للرأي العام والشعب، ومستعد للتعاون مع لجنة مستقلة للتحقيق في القضية لتثبت من هو الكاذب ومن هو الخائن، بل ويمكن أيضا التحقق من ذلك على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم".