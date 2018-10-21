قالت ميتسوبيشي يو.أف.جيه المالية، اليوم الأحد أن الرئيس التنفيذي للذراع المصرفية للمجموعة لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية لينضم إلى قائمة متنامية من مسؤولي الشركات الذين انسحبوا من المؤتمر بسبب المخاوف بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال متحدث باسم المجموعة اليابانية إن إيتشي يوشيكاوا نائب رئيس البنك سيحضر المؤتمر بدلا من الرئيس التنفيذي كانيتسوجو مايك. وأضافت المجموعة أن القرار أُتخذ بعد ”تقييم الظروف بشكل شامل“.

وألغى أكثر من عشرين من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الولايات المتحدة وأوروبا، من بينهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وكبار مسؤولي جيه.بي مورجان تشيسواتش.اس.بي.سي، خطط المشاركة في المؤتمر السعودي.