تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا على مستوى مختلف أحياء العاصمة من توقيف 73 مشتبها به متورطون بمختلف الجرائم على غرار الحيازة و المتاجرة في المخدرات مع حجز 3657 قرص مهلوس"، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

و حسب البيان، فبعدما نفذت قوات الشرطة التابعة لمصالح أمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف أحياء العاصمة، تمكنت من توقيف 73 شخصا لارتكابهم مختلف الجرائم على غرار "الحيازة والمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية" و "حمل أسلحة بيضاء محظورة". "و قد تم خلال هذه العمليات حجز 191 غراما من الكيف المعالج و 3657 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى 27 سلاحا أبيضا من مختلف الأنواع و الأحجام ، يضيف البيان .