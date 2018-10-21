تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر توتة من توقيف خمسة (5) مشتبه فيهم على مستوى الحي الجديد بهذه البلدية الواقعة بولاية الجزائر متورطين في جنح "إنشاء وكر للدعارة وفساد الأخلاق وتحريض قاصر على فساد الأخلاق وحيازة أسلحة بيضاء و مخدرات"، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وحسب ذات البيان فقد قام الدرك الوطني بناء على معلومة مفادها تخصيص إحدى الشقق بالحي الجديد ببئر توتة لممارسة الدعارة يرتاد عليها بعض الشباب من حين لآخر لممارسة الرذيلة والتشجيع على فساد الأخلاق حيث قامت ذات المصالح بمداهمة الشقة و بعد تفتيشها تم إيقاف ثلاثة فتيات إحداهن قاصر وشابين في العشرينيات من العمر وكذا حجز قطعا من المخدرات (مادة الكيف المعالج) بالإضافة إلى مشروبات كحولية وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية يضيف ذات المصدر.