قال رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، مراقب الشرطة بطاش امحمد، اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، أن " مهام السلطة الرابعة تتجلى في خدمة الوطن والمواطن، وهي مهام تتقاطع مع مهام المديرية العامة للأمن الوطني"، ملفتا إلى أن " الرسالة الإعلامية تلعب دورا فعالا في تنوير وتوجيه الرأي العام، وكذا تثمين الأعمال الشرطية".

واحتفل إطارات أمن ولاية الجزائر العاصمة رفقة الأسرة الإعلامية باليوم الوطني للصحافة، وقاما الشريكين بزيارة للمحطة الرئيسية للشرطة التقنية والعلمية لأمن ولاية الجزائر، أين تم التعريف بها وطريقة عملها في فك ملابسات الجرائم كما زار الصحفيون لأول مرة المخبر المتنقل للشرطة العلمية.

ونظم أمن ولاية العاصمة بالمناسبة مقابلة كرة قدم جمعت فريق "الهداف" مع فريق شرطة العاصمة التي انتهت لصالح الفريق الأمني بنتيجة 4ـ2 ليتم تكريم اللاعبين من طرف رئيس أمن الولاية واللاعب السابق علي بن شيخ.

من جهته، قرأ المكلف بالإعلام لدى أمن ولاية العاصمة، محافظ الشرطة أحمد ناصر بلقاسم، رسالة المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، بالمناسبة، والتي حيا فيها الإعلاميين وأثنى على مجهوداتهم أثناء ممارسة مهمتهم النبيلة.