أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، اليوم الأحد، أن خدمة السلم الميكانيكي على مستوى محطة خليفة بوخالفة و المؤدي إلى شارع ديدوش مراد ستتوقف عن العمل لمدة 5 أسابيع متتالية ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر في بيان لها أن مستعملي السلم الميكانيكي رقم 1 المفضي لشارع ديدوش مراد التابع لمحطة خليفة بوخالفة، سيتوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الإثنين المواقف لـ 22 أكتوبر 2018 وذلك لبدء أشغال الصيانة التي ستدوم 5 أسابيع.

و أشار البيان إلى أن عمليات الصيانة "الدورية" التي تقوم بها مؤسسة ميترو الجزائر، هي "ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المعدات و ضمان أمن مستعملي ميترو الجزائر". و أكدت المؤسسة أن العاملين بمحطة ميترو خليفة بوخالفة موجودين في مواقعهم لتقديم أي خدمة أو مرافقة يحتاجها المسافرون. كما وضعت رقما لمصلحة الزبائن 779 778 021 و عنوانا إلكترونيا [email protected] من أجل الاستفسار و الاستعلام.