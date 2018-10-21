توقف السلم الميكانيكي لميترو الجزائر بخليفة بوخالفة

مجتمع
21 أكتوبر 2018 () - واج/س.أ
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أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، اليوم الأحد، أن  خدمة السلم الميكانيكي على مستوى محطة خليفة بوخالفة و المؤدي إلى شارع ديدوش  مراد ستتوقف عن العمل لمدة 5 أسابيع متتالية ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر في بيان لها أن مستعملي السلم الميكانيكي رقم 1  المفضي لشارع ديدوش مراد التابع لمحطة خليفة بوخالفة، سيتوقف عن العمل ابتداء  من يوم غد الإثنين المواقف لـ 22 أكتوبر 2018 وذلك لبدء أشغال الصيانة التي  ستدوم 5 أسابيع.

و أشار البيان إلى أن عمليات الصيانة "الدورية" التي تقوم بها مؤسسة ميترو  الجزائر، هي "ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المعدات و ضمان أمن مستعملي  ميترو الجزائر". و أكدت المؤسسة  أن العاملين بمحطة ميترو خليفة بوخالفة موجودين في مواقعهم  لتقديم أي خدمة أو مرافقة يحتاجها المسافرون. كما وضعت رقما لمصلحة الزبائن  779 778 021 و عنوانا إلكترونيا [email protected] من أجل الاستفسار و الاستعلام.

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