أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، أن أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم من ليبيا إلى بلادهم خلال عشرة أشهر.

وأفادت تغريدة نشرتها البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، أنه "منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ الـ 11 من أكتوبر الجاري، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما مجموعه 13.393 مهاجرا للعودة بأمان إلى 32 بلدا". ولم تقدم البعثة مزيدا من التفاصيل بهذا الصدد.

وتعد ليبيا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين للعبور إلى أوروبا عبر سواحلها، وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بالآلاف ممن قامت الأجهزة الأمنية الليبية بإنقاذهم في عرض البحر أو قبضت عليهم داخل البلاد، وتقدم لهم المنظمة الدولية للهجرة، فرصة العودة إلى بلادهم عبر برنامج العودة الطوعية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة أنها ساعدت قرابة 20 ألف مهاجر غير شرعي على العودة من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية العام الماضي حسبما أوردته مصادر إخبارية محلية.